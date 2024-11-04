Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Kritik An! 65. Dakikaya Dikkat

MAÇ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. İki takımın mücadesi, nefes kesen anlara sahne oldu ve Fenerbahçe, 90+12. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maç Papara Park’ta gerçekleşti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12. dakikada Sofyan Amrabat’tan geldi. Trabzonspor’un golleri ise 59. ve 67. dakikalarda Simon Banza’nın penaltılarıyla geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 23’e çıkararak zirve ile puan farkını 5’e indirdi. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

Spor yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, bu önemli maçı detaylı bir şekilde analiz etti. Uğur Meleke, maçtaki yüksek tempoyu ve karşılıklı pozisyonları değerlendirerek “Özellikle ilk 45 dakikasının bir o kalede-bir bu kalede pozisyonlarla geçtiği, tek devrede 19 şut-15 korner atılan derbi gibi bir karşılaşma izledik” dedi. Meleke, Trabzonspor’un geçmişteki derbi statüsünü de hatırlatarak, “Derbiler sadece aynı kent takımları arasında oynanan maçlardan ibaret değildir” ifadesini kullandı. Ayrıca, Trabzon’un Fenerbahçe karşısındaki heyecanlı oyununu, Şenol Güneş’in Beşiktaş’taki ilk maçına benzetti.

FENERBAHÇE’DE OYUNCU DEĞİŞİMİ

Meleke, Fenerbahçe’nin ilk 65 dakikasındaki performansını eleştirerek, “Ancak oyuncu değişiklikleri sonrası oyun lehlerine döndü” dedi. Devre arasındaki değişikliklerin takım üzerindeki etkisini vurgulayan yazar, “Jose Mourinho kaliteli kulübesine başvurdu, oyuna sonradan giren Dzeko’nun, İrfan Can’ın, Filip Kostic’in hepsi maçın kaderine tesir etti” ifadesinde bulundu.

HAKEM PERFORMANSI

Güntekin Onay ise, maçın başında etkili olan Trabzonspor’un baskısından bahsederek, “Ev sahibi takım 20 dakikalık baskıdan gol bulamayınca Fenerbahçe kontra ataklarla etkili olmaya başladı” şeklinde değerlendirdi. Onay, daha sonra Trabzonspor’un ikinci yarıda gösterdiği çabayı vurguladı. “Dün gece, maçın toplam süresi 108 dakika, ama topun oyunda kalma süresi sadece 40 dakikaydı” diyerek, her iki takımın gösterdiği mücadeleyi öteki maçlardan ayırdı. Yazarı, hakem Oğuzhan Çakır’ın performansının özellikle Trabzon’un iptal edilen golünden sonra düştüğünü de belirtti.