Trabzonspor – Fenerbahçe Maçında Tartışmalar Neden Oldu?

MAÇIN DETAYLARI

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Papara Park’ta gerçekleştirilen ve heyecan dolu anların yaşandığı bu maçta kazanan taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-2’lik sonuçla tamamladı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Fenerbahçe’nin galibiyetine katkı sağlayan goller 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12. dakikada Sofyan Amrabat’tan geldi. Trabzonspor ise, maçta iki golü 59. ve 67. dakikalarda Simon Banza’nın kullandığı penaltılarla buldu.

HAKEMİN PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır’ın yönetimi ve aldığı kararlar, spor camiasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Maçın temposu ve tansiyonu, neticede olaylı bir karşılaşmanın yaşanmasına neden oldu.