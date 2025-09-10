Trabzonspor, Fenerbahçe’ye Hazırlanıyor Maç İçin

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimi altında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında futbolcular, dinamik ısınma hareketleri yaptı.

ANTRENMANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Isınmanın ardından pas çalışmaları yapıldıktan sonra antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, bu sezonun önemli karşılaşmasına hazırlıklarını yarın da devam ettirecek.