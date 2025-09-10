Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye Hazırlanıyor Maç İçin

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimi altında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında futbolcular, dinamik ısınma hareketleri yaptı.

ANTRENMANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Isınmanın ardından pas çalışmaları yapıldıktan sonra antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, bu sezonun önemli karşılaşmasına hazırlıklarını yarın da devam ettirecek.

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

