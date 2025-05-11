Trabzonspor, Final Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te karşılaşacağı Galatasaray için hazırlıklarına hızla başladı. Antrenmanlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Süper Lig’de dün Galatasaray ile oynanan maça çıkan futbolcular, bu antrenmanda yenilenme çalışmaları yaptı.

Dİğer OYUNCULAR ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİ

Daha önce forma giyen oyuncuların yerine olan diğer futbolcular dinamik ısınmanın ardında pas ve rondo çalışmaları yaptı. Bordo-mavili takım, yarışma öncesinde hazırlıklarına yarın da devam edecek.