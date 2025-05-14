Trabzonspor Finalde Madalya Almaktan Vazgeçti

MAÇIN SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray birbirleriyle mücadele etti. Gaziantep’te gerçekleştirilen maçı Galatasaray, 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Bu sonuçla 3-0’lık ağır bir mağlubiyet yaşayan Trabzonspor’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

MADALYA SEREMONİSİNE KATILMAMA KARARI

Finalin ardından madalya seremonisine katılmama kararı alan Trabzonspor, kupa seremonisine beklenildiği gibi çıkmadı. Bordo-mavililer, madalyalarını almak üzere yeniden sahaya dönmedi ve ikincilik madalyalarını toplamadı.

TARAFTAR TEPKİSİ

Karşılaşmanın Galatasaray’ın üçüncü golünden sonra Trabzonspor taraftarları büyük bir tepki gösterdi ve yönetim istifaya çağrıldı. Taraftarlar, uzun süre boyunca istifa tezahüratları yaparak futbolculara karşı da olumsuz duygularını ifade etti.