Trabzonspor Finale Yükseldi, Göztepe’yi Geçti

TRABZONSPOR FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor, sahasında Göztepe’yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Bordo-mavililer, finale Galatasaray ile karşılaşma fırsatını elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İkinci yarının başında, 50. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme’ın ortasında top, Heliton’un eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla bu karar iptal edildi. VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem Cihan Aydın, yeniden penaltı noktasını gösterdi. 55. dakikada penaltıyı kullanan Banza’nın vuruşunu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Devamında, 59. dakikada Romula’nın kullandığı serbest vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanattan köşe atışında topu bulan Ozan Tufan, şutunu çekti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından, 81. dakikada Tijanic’in vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi. 89. dakikada ise Nwakaeme’nin asistinde Zubkov’un vuruşu ile Trabzonspor skoru 2-0’a getirdi. Maçın son dakikalarında Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından çektiği şut kaleciden dönerken, Sikan’ın tamamlamak istediği vuruş direkten döndü. Sonrasında Visca’nın vuruşu üstten auta gitti.

HAKEMLER VE TAKIMLAR

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 88), Lundstram, Ozan Tufan, Sikan (Cham dk. 90+2), Zubkov, Nwakaeme (Visca dk. 90), Banza (Enis Destan dk. 90+2)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Batın Efe Sarsmaz, Cihan Çanak, Yiğithan Çubukçu, Ali Şahin Yılmaz, Umut Beşli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (İsmail Köybaşı dk. 73), Taha Altıkardeş (Lasse Nielsen dk. 56), Heliton, Koray Günter, Doğan Erdoğan (Victor Hugo dk. 82), Dennis, Ogün Bayrak (Matsuki dk. 82), David Tijanic, Emersonn (Kubilay Kanatsızkuş dk. 73), Romulo

Yedekler: Arda Ercan, Mateusz Lis, Ahmed Ildız, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Ozan Tufan (dk. 78), Zubkov (dk. 89) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Heliton, Lasse Nielsen (Göztepe)