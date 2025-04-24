Trabzonspor Finale Yükseldi, Tebrikler Tekke!

GALİBİYETİ KUTLADI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi 2-0 yenip finale yükselen Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, hak edilmiş bir galibiyet alarak finale çıktıklarını belirtti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, ilk olarak takımının başarısını tebrik eden Tekke, “Hak edilmiş bir galibiyet, finaldeyiz, olmamız gereken yerdeyiz. Oyuncularımı kutladım. Hemen hemen bütün bireysel performanslar yukarıdaydı.” dedi.

RAKİPLERİN BASKISI

Rakiplerinin ligde etkili bir ön alan baskısı yapan bir takım olduğunu ifade eden Tekke, konuyla ilgili olarak, “Fakat ön alan baskısına karşı çok tekrarımız oldu açıkçası. İlk 10 dakika baskıyı kıramadık. Tabii baskı yapılırken bu riski almak, bu karar bana ait, kimilerine göre bir risk evet, pahalıya da mal olabilecek riskler. Evet, ben bunu alıyorum.” şeklinde konuştu. Tekke, oyuncularına maç öncesinde cesaret, mücadele ve birliktelik vurgusu yaptığını ifade ederek, “Oyuncularım gayet iyi iş çıkardı. Sezonun özellikle son bölümünde geldiğimizden bu yana söylediğimiz şeyler geçerli.” dedi.

ZOR BİR DÖNEMDE GÖREVE GELDİ

Tekke, Türkiye’deki en büyük iki ismin ardından son 15 yılda en zor dönemde göreve geldiğini anlatarak, “Oyun bazen bizi kızdıracak, sonuçlar da öyle. Bazen sevindirecek, bazen üzecek. Bugün sevindiren taraf oldu. Oyuncularım antrenmanlarda ne yapmak istiyorsak, ne gösteriyorsak yapmaya çalışıyorlar.” dedi. Genel fiziksel durumları göz önüne alarak bazı oyuncularla yavaş oynamanın gerekli olduğunu belirten Tekke, “Bugün bunu başardık. Sonrasında Ligde zor bir maç var ve umarım ondan da 3 puanla ayrılırız.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR ÖNEMLİ DEĞİL

Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağına dair gelen bir soruya Tekke, “Bu maçın özelinde herkesin ihtiyacı olan bir galibiyet. Bulunduğumuz durum, yaşadığımız şeyler hep beraber yaşıyoruz. ‘Bize her yer Trabzon’ mevzusundan ben statla ilgilenen bir teknik adam değilim. Sahanın kendisi, çimin zemini gayet iyiyse benim için her yer iyi.” yanıtını verdi. Tekke, finalde taraftarlarının stadyumu dolduracağını belirterek, “Hangi statta olduğu değil, orada kupayı kazanmamız önemli, inşallah öyle bir anı olur.” dedi.