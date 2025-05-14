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Trabzonspor, Galatasaray’a 0-3 mağlup oldu

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DENGE BOZULDU

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, maçı 3-0’lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla, Galatasaray, aldığı zaferle taraftarlarını sevindirirken, Trabzonspor’da büyük hayal kırıklığı yaşandı. Maçın üçüncü golünün ardından, Trabzonspor taraftarları, yönetimi istifaya davet etti.

Uzun bir süre istifa tezahüratları yapan taraftarlar, futbolculara da gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi. Bordo-mavililer, Galatasaray’a ligde kaybettikten sonra, kupada da bekledikleri gibi bir oyun sergileyemeyince duruma isyan ettiler. Bu durum, Trabzonspor camiasında bir hayal kırıklığı yarattı ve taraftar beklentilerini karşılayamadıkları için oyunculara yöneltilen eleştiriler arttı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda finalde kaybettikten sonra Trabzonspor, ligde 35. hafta sonunda topladığı 46 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, ligde sıradaki maçında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç, Trabzonspor’un toparlanması için büyük bir fırsat sunuyor.

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