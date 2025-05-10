Trabzonspor, Galatasaray’a 2-0 yenildi

MAÇ ANALİZİ VE TEKNİK DİREKTÖRLERİN GÖRÜŞLERİ

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray’a evinde 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası yapılan basın toplantısında, Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma hakkında açıklamalar yaptı.

Tekke: GALATASARAY’I ZORLADIK

Fatih Tekke, maç değerlendirmesini şu şekilde yaptı: “Yayının başında da söylediğim gibi bugün top rakipteyken iyi oynamamız gerekiyordu. Bence bugün bunu çoğu bölümlerde riskli bir şekilde yaptık. İkinci toplarda belki yüzde elli yüzde elli daha başarılı olmamız lazımdı çünkü onlara çok çalışmıştık. Bugün olumuz olarak biraz daha topun bizde kalması gerekiyordu. Ama bence kırılma noktaları rakipteyken pozisyonlar da verdik hatalar da yaptık gayet doğal olarak. Ama ilk yarı iki tane pozisyon var, onlardan bir tanesinin gol olması lazımdı. Bu olmayınca ikinci yarı aslında ilk bölümde yine baskı sonra yine biraz daha farklı bir şey düşünmüştüm fakat maalesef öngöremediğimiz sakatlıklar oldu.”

Tekke, “Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum” ifadesiyle dikkat çekti. “Şimdi önümüzde ligin bizim için en değerli maçı var. Kolay bir maç mı? Hayır. Umarım oradan kupayla mutlu bir şekilde taraftarımızı mutlu ederek ve geleceğimiz adına Avrupa kupalarında başlayarak devam etme, bu bizim için çok çok önemli ve değerli; umarım bunu başarırız. Ama bizim her maçımız zor oluyor; o maç da zor olacak. Umarım biz kazanırız” diye ekledi.

BASINDAKİ YORUMLAR

Hakemle ilgili bir soru üzerine ise Tekke, “Bugün bir daha tekrar yayından gördüm. Ofsayt çizgisinin çekilen adamın arkasındaki adam gözükmüyor mesela, o da enteresan. Geçen hafta bundan dolayı bir serzenişimiz oldu haklı olarak. Genel hatlarıyla ligin bir senelik tutumu, durumu, organizasyonu neyse yaşananlar ortada, herkesin malumu” dedi.

Buruk: KUPA FİNALİ HEDEFİMİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Gole yaklaştık ve arkasından golü bulduk. Bence 1-0’da maçın kırılma anı oldu, devamında 2-0’la bitirdik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Çok daha fazla pozisyona girdik” diyerek maçın seyrinden memnun kaldığını belirtti. Trabzonspor’a da saygı göstererek, “Onlar da iyi bir mücadele ortaya koydular. İnşallah çarşamba günü daha zevkli bir maç olur” ifadelerini kullandı.

Buruk, Türkiye Kupası finaline değinerek, “Burada sadece sakatlıklardan korkabilirsiniz. Trabzonspor’un bizim kadar kadro genişliği olmadığı için biz burada biraz daha cesur olduk. Tabii ki bizim ilk hedefimiz şampiyon olmak” dedi. Kadro derinliğinin avantajına vurgu yaparak, “Sezonun büyük bölümünde biz de eksiklikler yaşamıştık ama şu anda tam kadro buradayız ve finalde de aynı şekilde olacağız” şeklinde konuştu.

LİGDEKİ ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun “Ligin sonucu başlamadan belliydi” ifadesine yanıt veren Buruk, “Genel olarak buna çok girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten şu an kime sorarsanız sorun Türkiye’nin en başarılı takımı, oyun olarak da bence kadro yapısı olarak da Galatasaray’ın olduğunu söyleyecek. Bizim de zaman zaman iyi oynamadığımız dönemler oldu ama özellikle rakibimize karşı hem puan olarak üstünlük kurduk hem maçlara baktığımızda çok rahat maçlar kazandık. O yüzden bence sahada da çok net bir üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımızda da ligde de çok büyük bir üstünlük kurduk bu da puan durumundan çok açık bir şekilde belli” dedi.