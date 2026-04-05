Trabzonspor Galatasaray’ı Yendi Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇIN ANALİZİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Oyunun özellikle ilk yarısı çok iyiydi. Bütün her şeyi çok doğru yaptık ilk yarıda.” İlk yarıda iyi performans sergilediklerini belirten Tekke, “İkinci yarı bölüm bölüm bir fazlayı buldular. Baskılarımız delindi. 5-10 dakika boyunca oyuncu değiştirmede tereddüt ettim. Son bölümde savunma iç güdüsü. Bence hak ettiğimiz bir galibiyet.” dedi. Galatasaray ile karşılaşmanın zorluklarına da dikkat çeken Tekke, “Bugün çok fazla an yaşatmadık.” değerlendirmesini yaptı.

İNANÇLI BİR TAKIM

Takımının inancını vurgulayan Tekke, “Bir antrenmanla çıktık. İnanan bir Trabzonspor oyuncu grubu vardı. Bu inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Galatasaray gibi güçlü bir kadroyu yenebiliyorsunuz.” şeklinde konuştu. Takımının sahada gösterdiği dayanışmanın önemine değinen Tekke, her maçta özgüvenle oynamalarının başarının temelini oluşturduğunu belirtti.

DİKKATLİ OLUNMALI

Maç sonrası dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Tekke, “Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Periyot inanılmaz zor.” açıklamasında bulundu. Oyuncuların her zaman aynı enerjiyle sahada olamayabileceğini dile getiren Tekke, kalan 6 maçta etkili olmaya çalışacaklarını ifade etti.

DUA VE DESTEK ÖNEMLİ

Takımın başarılarında dua edenlerin katkısının da büyük olduğunu söyleyen Tekke, “Takımın patronu olarak, kendi takımımın potansiyelini biliyorum.” ifadesini kullandı. Şu ana kadar rahat kazandıkları bir maçın olmadığını belirten Tekke, “Sakatlıktan yeni dönenler var. Bu süreç kolay geçmiyor.” dedi.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Tekke, her maçta takımı forslu oynamanın mümkün olmadığını ifade etti ve “Bu enerji, sevgi, saygı ve güvene yansıyor.” dedi. İlk yarıda iyi oynadıklarını belirten Tekke, “Kırılgan olduğumuz dönemler var. Bir değişiklik, oyunu bile değiştiriyor.” vurgusunu yaptı.

ZORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Tekke, takımların maçları kazanırken zorlanabileceğini belirtip, “Hiçbirini kolay yenemedik.” derken, Trabzon’da sabırsızlık olduğunu da ifade etti. “Bu şehirde sabır çok yok.” diyen Tekke, takımın geldiği noktanın üzerinde olduğunu söyledi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

Teknik direktörlerin değerlendirilmesi noktasında da konuşan Tekke, “Okan Hoca da çok başarılı, Sergen Hoca da.” diyerek, Türk futbolunun mekanizmalarına dikkat çekti. “Bardağın boş tarafından bakıyoruz hep.” diyen Tekke, takımın başarısızlıklarının yalnızca anlık durumlardan kaynaklanmadığını ifade etti.

ALKIŞLAR HAK EDİYOR

Tekke, Galatasaray karşısındaki performanslarının takdire değer olduğunu dile getirirken, “Bu oyuncu grubu alkışı hak ediyor.” açıklamasında bulundu.

GELECEK MAÇA HAZIRLIK

Maçların önemine dikkat çeken Tekke, her bir maçı final gibi değerlendirerek, Alanyaspor maçı için iyi hazırlanmalı olduklarını söyledi. “O maça çok iyi hazırlanmalıyız.” diyerek, oyuncularının psikolojik durumlarına da değindi.