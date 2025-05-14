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Trabzonspor Galatasaray Maçı ATV’de Yayınlanacak

MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası maçı için geri sayım başladı. Maç öncesinde, birçok kişi Trabzonspor Galatasaray mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, bu önemli karşılaşma hangi kanalda olacak?

CANLI YAYIN DETAYLARI

Trabzonspor Galatasaray maçı ATV’den canlı olarak yayınlanıyor. İzleyiciler, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını ATV üzerinden şifresiz bir şekilde takip edebilir. Ayrıca, ATV’nin resmi internet sitesi aracılığıyla da maçın canlı yayınına erişim sağlamak mümkün.

Bu akşam saat 20.45’te başlayacak olan Trabzonspor Galatasaray maçı, futbol severler için heyecan dolu bir mücadele sunacak. ATV kanalı üzerinden canlı izlenebilecek olan bu mücadele, birçok taraftarın merakla beklediği bir olay.

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