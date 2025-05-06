Trabzonspor – Galatasaray Maçı Biletleri Satışta!

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Trabzonspor, Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.00’da Papara Park’ta gerçekleşecek. Trabzonspor – Galatasaray karşılaşması Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Trabzonspor’un Galatasaray ile yapacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı. Bordo-mavili kulübün duyurusuna göre, bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira. Ayrıca misafir tribün biletleri de 250 lira fiyatla satışa sunuluyor.

Maçta Trabzonspor’un muhtemel kadrosu ise şu oyunculardan oluşuyor: Uğurcan, Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Simon Banza, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk. Galatasaray’ın olası kadrosunda ise Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata ve Osimhen yer alıyor.