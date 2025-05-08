Gündem

Trabzonspor-Galatasaray Maçını Atilla Yönetecek

trabzonspor-galatasaray-macini-atilla-yonetecek

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

HAFTANIN MAÇLARINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER

Rams karşılaşmasında Başakşehir-Fenerbahçe’nin hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi. Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçında ise Kadir Sağlam görev alacak.

GENEL MAÇ PROGRAMI

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Ozan Ergün yönetecek. Eyüpspor-Kasımpaşa mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçında Ümit Öztürk, Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Çağdaş Altay görev alacak. Göztepe-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçında ise Arda Kardeşler yer alacak.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor-Galatasaray Maçını Atilla Yönetecek

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Ayrıca, haftanın diğer hakem atamaları da açıklandı.
Gündem

Diyarbakır Green Park Oteli’ne Tahliye Kararı!

Diyarbakır'daki ilk 5 yıldızlı otel Green Park için tahliye kararı verildi. Mülk sahibi, eski görkemine kavuşacağını duyurarak sevincini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.