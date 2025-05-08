Trabzonspor-Galatasaray Maçını Atilla Yönetecek

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
HAFTANIN MAÇLARINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER
Rams karşılaşmasında Başakşehir-Fenerbahçe’nin hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi. Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçında ise Kadir Sağlam görev alacak.
GENEL MAÇ PROGRAMI
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Ozan Ergün yönetecek. Eyüpspor-Kasımpaşa mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçında Ümit Öztürk, Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Çağdaş Altay görev alacak. Göztepe-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçında ise Arda Kardeşler yer alacak.