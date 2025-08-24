Trabzonspor Galibiyet Serisini Sürdürdü

GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 1-0’lık skorla yenen Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, bu galibiyet serisini sürdürdükleri için oldukça mutlu olduğunu belirtti. Papara Park’ta oynanan maç sonrası açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, “Öncelikle daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı bunu söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Buna rağmen bir arada kalmayı, birlikte kalabilmeyi başardık. Maçı gol yemeden bitirdik. Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Dolayısıyla galibiyetle buradan ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

SAMSUNSPOR MAÇINA HAZIRLIK

Folcarelli, Samsunspor maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı. “Sezona dinamik şekilde bir galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriyi de kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Gelecek hafta da evimizde oynayacağız. Bu seriye aynı şekilde 3 puanla devam etmek istiyoruz.” dedi.

SAĞLIK DURUMU VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Sağlık durumu ve maç içerisindeki oyuncu değişikliği hakkında da bilgi veren Folcarelli, maçtan bir gün önce hafif bir şey hissettiğini vurgulayarak, “Risk almak istemedim. Ciddi derecede bir şey hissetmedim. Herhangi bir ses veya yırtılma tarzı benzer riskli bir şey yoktu. Ben de bunun yerine yerime girip yüzde 100’ünü verebilecek bir takım arkadaşımın oyuna devam etmesini tercih ettim. Böylelikle takıma daha faydalı, daha iyi yardımcı olabilecek biri benim yerime girmiş oldu.” şeklinde konuştu.