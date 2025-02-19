Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

ANTRENMAN PROGRAMI

Sprint çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyun ile sonlandı. Bordo-mavili takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.