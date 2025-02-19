More
Gündem

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

trabzonspor-gaziantep-fk-maci-hazirliklarina-devam-ediyor

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

ANTRENMAN PROGRAMI

Sprint çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyun ile sonlandı. Bordo-mavili takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Samsun’da Jandarma Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı.
Gündem

Elazığ’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da bir motosiklet aydınlatma direğine çarparak kontrolden çıktı, kaza sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.