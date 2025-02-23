Trabzonspor, Gaziantep’i 3-2 Mağlup Etti

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK’yı evinde ağırladı. Papara Park Stadı’nda geçen mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazanmayı başardı. Ev sahibi ekip açısından galibiyeti getiren goller, 45+2 ve 58. dakikalarda Banza, 45+6 dakikada ise Visca tarafından atıldı. Gaziantep FK’nın golleriyse 77. dakikada Semih Güler ve 85. dakikada penaltı ile Maxim’den geldi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 32’ye çıkardı, Gaziantep FK ise 29 puanda kaldı.

Gelecek HAFTA MAÇLARI

Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, Konyaspor’un sahasına konuk olacak. Gaziantep FK ise kendi evinde Eyüpspor’u ağırlayacak. Bu maçlar takımlar için büyük önem taşıyor.

BANZA’NIN BAŞARISI

Trabzonspor’da daha önce 15 gol atan Paul Onuachu’nun yerine transfer edilen Demokratik Kongolu Banza, ligin bitimine 13 hafta kala attığı 16 gol ile Nijeryalı futbolcuyu geride bırakıyor. Bu durum, Banza’nın performansı açısından dikkat çekici bir başarı gösteriyor.