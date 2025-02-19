Trabzonspor, Gaziantep Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Günün ikinci antrenmanını Teknik direktör Şenol Güneş öncülüğünde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiren takım, oyuncuların ısınmasının ardından pas çalışmasına yöneldi.

Antrenmanın İçeriği

Antrenman, sprint çalışması ile devam etti ve dar alanda oyun pratiği ile sona erdi. Bordo-mavili ekip, bugün saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasına yönelik hazırlıklarına devam edecek.