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Trabzonspor, Gaziantep’te Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke’nin yönetiminde yapılan antrenman, oyuncuların dinamik ısınma ile başlamasının ardından pas çalışmasıyla devam etti.

TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Dar alanda yapılan oyun ile süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın gerçekleştirecekleri antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep’e hareket edecek.

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