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Trabzonspor, Göztepe İle 1-1 Berabere Kaldı

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe’yi evinde ağırladı. Papara Park’ta gerçekleşen karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Göztepe’nin 31. dakikada penaltıdan attığı gol Romulo’ya aitti. Trabzonspor ise bu gole hemen cevap vererek 32. dakikada Oleksandr Zubkov’un attığı golle durumu eşitledi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

19 yıl aradan sonra Trabzonspor’a teknik direktör olarak dönen Fatih Tekke, ilk deplasman maçında galibiyet almayı başardı. Ancak iç sahada oynadığı bu maçtan sadece 1 puanla ayrıldı. Böylece Trabzonspor, 36 puan toplayarak ligde 9. sıraya yükseldi.

GÖZTEPE’NİN DURUMU

Göztepe, bu maçla birlikte galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Toplamda 38 puana ulaşan Göztepe, ligde 6. sırada kendine yer buldu. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye konuk olacakken, Göztepe ise kendi sahasında Gaziantep FK’yi ağırlayacak.

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