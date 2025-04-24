Haberler

Trabzonspor Göztepe Maç Özeti İzle!

MAÇ ÖZETİNE DAİR DETAYLAR

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki ZTK maçı heyecanla devam ediyor. Maçın önemli anlarını kaçıran futbolseverler, geniş maç özeti ile bu anları tekrar izlemek istiyor. Özellikle “Trabzonspor Göztepe maçı özeti izle!” arayışında olanlar için geniş bir içerik hazırlanıyor. Peki, maçta sonuç ne oldu? Trabzonspor Göztepe karşılaşması kaç kaç bitti ve golleri kimler attı?

ÖNE ÇIKAN ANLAR VE VİDEOLAR

Trabzonspor Göztepe maç özetini izlemek isteyen futbolseverler, haberimizin detaylarında bu maça dair tüm bilgilere ulaşabiliyor. Geniş özet ve önemli anların yer aldığı bölümlere göz atabilirler. Maçın ardından Trabzonspor Göztepe özetini A Spor’un YouTube kanalından izlemek mümkün. Şu an için maçı 0-0’lık eşitlik bekliyor. Trabzonspor Göztepe karşılaşması, ATV ekranlarında canlı olarak yayınlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bm Genel Sekreteri, Barış Gücü İhtiyaçları Belirtiliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Berlin'deki toplantıda barış gücü operasyonlarının karşılaştığı zorlukları ve maliyet etkinliğini tartışacak.
Haberler

Zelenskiy, Rusların Füze Kullandığını Açıkladı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Kuzey Kore yapımı balistik füzelerin kullanıldığını belirtti. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla yaralı var.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.