Trabzonspor-Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

MAÇIN SONUCU VE ÖNEMİ

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilen ve büyük bir heyecanla beklenen Trabzonspor Göztepe maçı, futbolseverler arasında sıkça konuşulan bir konu haline geldi. Şampiyonluk ve Avrupa kupaları açısından hayati önem taşıyan bu karşılaşma, dramatik anlara sahne oldu. Taraftarlar, maçın özeti ve mola geçiren önemli anları araştırıyor. Peki, Trabzonspor Göztepe maçı ne sonuçla bitti? Detaylı özetiyle birlikte karşılaşmadan önemli kareler…

GOLLERİN GELİŞİMİ

Konuk ekip Göztepe, 31. dakikada Romulo’nun penaltı golü ile öne geçti. Hemen ardından, Trabzonspor 32. dakikada Zubkov’un attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadele, sonunda 1-1 beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor’un kadrosunda Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan Tufan, Visca ve Enis Destan yer alırken, Göztepe’de Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Dennis, Doğan Erdoğan, Tijanic, Romulo ve Juan görev aldı.

PENALTI POZİSYONU VE MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Mücadelenin 29. dakikasında, ceza alanı içinde Ogün Bayrak ile Visca arasında gerçekleşen mücadelede hakem Ali Şanslan, başlangıçta Visca’nın faul yapmadığını düşündü. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem, Visca’nın faul yaptığını belirleyerek penaltı kararı verdi. Romulo, 31. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır’ı geçerek takımını öne geçirdi: 0-1.

Trabzonspor, 32. dakikada beraberliği sağladı. Orta alandan ilerleyen Mustafa Eskihellaç, topu Zubkov’a aktardı ve Zubkov, yerden vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Maçta 37. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın şutu yandan auta gitti. 40. dakikada, Malheiro’nun pasında Enis Destan kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak Lis, topu kornere çeldi. 44. dakikada Mendy’nin uzun pasında Zubkov, Lis ile karşılaşmasına rağmen savunma müdahale ederek durumu kurtardı. 45+2. dakikada Enis Destan’ın sert şutu kaleci Lis tarafından uzaklaştırıldı. Untlü mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.