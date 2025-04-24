Trabzonspor Göztepe Maçı ATV’de

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI YAYIN KANALI

Trabzonspor ve Göztepe arasındaki ZTK maçı için geri sayım başladı. Bu önemli karşılaşma öncesinde, hangi kanaldan yayınlanacağı konusunda araştırmalar yapılıyor. Peki, Trabzonspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor?

CANLI YAYIN DETAYLARI

Trabzonspor Göztepe maçı ATV kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Maçı ATV üzerinden şifresiz bir şekilde takip etmek mümkün. Ayrıca, ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın izleme imkanı sunuluyor. Karşılaşma bu akşam saat 22.30’da başlayacak ve tüm futbolseverler ATV’den maçın heyecanını yaşayabilecek.