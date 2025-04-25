Trabzonspor Göztepe Maçı ATV’den Yayınlanacak

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇININ YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak ZTK maçı için heyecan dorukta. Taraftarlar, maçı izlemek için hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, bu önemli karşılaşma nerede yayınlanacak?

MAÇ ATV’DEN CANLI YAYINLANACAK

Trabzonspor-Göztepe maçı, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı ATV’den şifresiz bir şekilde izleyebiliyor. Bunun yanı sıra, ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayını takip etmek mümkün. Karşılaşma, bu akşam saat 22.30’da başlayacak.