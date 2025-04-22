Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazır

MAÇ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmanda, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışıldı. Antrenman, başlangıçta teknik ısınma ile başlarken, ardından rondo çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda oyunla devam etti ve taktik çalışmalarla sona erdi.

SON ANRENMAN YARIN YAPILACAK

Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00’te gerçekleştirecekleri antrenmanla tamamlayacak.