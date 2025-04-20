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Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazır

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Hazırlıklar, teknik direktör Fatih Tekke’nin yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı.

REJENERASYON ÇALIŞMASI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor ile oynayan futbolcular, antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alan oyunları ve taktik çalışmaları yaparak antrenmanı sürdürdü. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

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