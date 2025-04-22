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Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile sahasında karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda oyuncular, önce teknik ısınma hareketleri yaptı.

ANTRENMANDA DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMALAR

Antrenman, daha sonra rondo çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda oyun ile devam eden çalışma, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenman ile maç hazırlıklarını bitirecek.

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