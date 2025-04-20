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Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün antrenman yaparak başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma sonrası dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

ANTRAMAN PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te yapacakları antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

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