Trabzonspor, Göztepe’yi 2-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI VE SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı final mücadelesinde Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 2-0’lık galibiyetle finale yükseldi. Göztepe karşısında sahaya çıkan Trabzonspor, son ligde Adana Demirspor ile oynadığı maçtaki 11’de 5 değişiklik yaparak mücadele etti. Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlıklar sebebiyle orta saha düzenini değiştirmek zorunda kaldı. Cezalı oyuncu Mendy ve sakat Folcarelli’nin yerlerine Ozan Tufan ve Lundstram sahada yer aldı. Yedekten oyuna alınan Cihan Çanak’ın yerine Nwakaeme, Cham’ın yerine Sikan, Visca’nın yerine ise Zubkov ilk 11’de forma giydi. Trabzonspor’da Okay Yokuşlu ve Mendy kırmızı kart cezaları, Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ise sakatlıklarından dolayı takıma katılamadı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN DESTEK

Teknik direktör Fatih Tekke, son haftalarda şans vermediği Danylo Sikan’ı bu karşılaşmada ilk 11’de kullandı. Taraflar, büyük çoğunluğu dolduran Trabzonspor taraftarlarının desteğiyle maça başladı. Bordo-mavililer, bu sezon istediği sonuçları alamasa da yarı finalde takımlarını desteklemek için tribünleri doldurdular. Göztepe taraftarları da kendilerini yalnız bırakmadı; yaklaşık bin sarı-kırmızılı destekçi, misafir tribününde yer aldı. Trabzonspor taraftarları, Filistin’e destek mesajlarını pankartlarla gösterdi. Tribünlere asılan pankartlarda, “Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil”, “Gazze’de Savaş yok, Soykırım var, Talan var, Zulüm var, Açlık var” ve “Zulme Lanet, Gazze’ye Özgürlük” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Trabzonspor Yönetimi, vefat eden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak amacıyla “Yavru Fırtına” ismini “Mattia Ahmet Minguzzi” olarak değiştirdi.

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLER

Karşılaşmanın ilk yarısında taraflar, yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince 0-0 eşitlikle devreye girdi. İkinci yarının başında, 50. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahasında yerden pasıyla yapılan vuruş, savunmadan döndü. Hakem, pozisyonun başlangıcında ofsayt bayrağını kaldırdı; ancak VAR incelemesi sonucu ofsayt tespit edilmedi ve Trabzonspor 54. dakikada penaltı kazandı. Fakat Simon Banza’nın penaltısı, Göztepe kalecisi Arda Özçimen tarafından kurtarıldı.

Trabzonspor, dakikalar ilerledikçe üstünlüğü ele geçirdi. 78. dakikada Ozan Tufan, Zubkov’un köşe vuruşundan aldığı topu estetik bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 89. dakikasında Oleksandr Zubkov, Nwakaeme’nin içeriye çevirdiği topa ikinci hamlesinde vuruşunu yaparak skoru 2-0’a taşıdı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşmayı Trabzonspor kazanmış oldu. Trabzonspor, bu galibiyetle finale yükselirken, Göztepe de uzun bir aradan sonra finale çıkma fırsatını kaçırmış oldu. Finale bugüne kadar 5-1’lik farklı bir skorla galip gelen Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un rakibi 14 Mayıs’ta belli olacak.