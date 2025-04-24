Trabzonspor, Göztepe’yi 2-0 yendi

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR KADROSU

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arif Boşluk), Lundstram, Ozan Tufan, Sikan (Dk. 90+5 Cham), Nwakaeme (Dk. 90 Visca), Zubkov, Banza (Dk. 90+5 Enis Destan)

GÖZTEPE KADROSU

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Dk. 56 Nielsen), Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Dk. 73 İsmail Köybaşı), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Victor Hugo), Dennis, Ogün Bayrak (Dk. 82 Matsuki), Tijanic, Emersonn (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş)

KARŞILAŞMA SONUCU

Goller: Dk. 78 Ozan Tufan, Dk. 89 Zubkov (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Heliton, Dk. 68 Nielsen (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe’yi 2-0 yenerek finale yükseldi. 48. dakikada, Mustafa Eskihellaç’ın pasında soldan ceza alanına giren Nwakaeme’nin şutunda top, iki savunma oyuncusu arasında sıkışarak Heliton’un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın, pénaltı noktasını gösterdi.



55. dakikada Banza’nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Arda Özçimen, sol tarafına yatarak iki hamlede topu kontrol etti ve rakiplerinin öne geçmesine izin vermedi. 60. dakikada Romulo’nun ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi. 61. dakikada Tijanic’in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Emersonn’un kafa vuruşunda top yine kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı. 63. dakikada Malheiro’nun ceza alanı dış sağ çaprazından orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Arda, yatarak topu kontrol etti.

GENEL GÖRÜNTÜ

78. dakikada Trabzonspor golü buldu. Zubkov’un sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Ozan Tufan’ın olduğu yere düştü. Ozan, ayağının kenarıyla topu kaleci Arda Özçimen’in sağından filelerle buluşturdu: 1-0. 81. dakikada Romulo’nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2’ye yükseltti. Nwakaeme’nin pasında Zubkov’un ceza alanı içindeki şutunda top, kaleci Arda Özçimen’in solundan filelere gitti: 2-0. 90+2. dakikada Sikan’ın kullandığı serbest atışta, kaleci Arda Özçimen’den dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 galip tamamlayarak finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.