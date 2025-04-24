Trabzonspor, Göztepe’yi Konuk Etti

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe’yi konuk ederken, son ligdeki Adana Demirspor maçının 11’ine göre 5 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlıklar nedeniyle orta saha düzenini değiştirdi. Ceza sahibi Mendy ile sakat olan Folcarelli’nin yerini Ozan Tufan ve Lundstram aldı. Cihan Çanak yedek kulübesine çekilirken, Nwkaeme, Cham’ın yerini Sikan alırken, Visca’nın yerine Zubkov forma giydi. Trabzonspor, eksik futbolcuları nedeniyle, 19 Yaş Altı Takımı’nın İsviçre’de bulunması dolayısıyla yedek kadrosuna, 16 yaşındaki Batın Efe Sarsmaz, 17 yaşındaki Yiğithan Çubukçu ve 17 yaşındaki Umut Beşli’yi dahil etti.

TEKKE’NİN SÜPRİZİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son zamanlarda forma şansı vermediği Ukraynalı Danylo Sikan’ı ilk 11’de görevlendirdi. 2 Nisan’da Sipay Bodrum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11’de yer alan Sikan, ardından üç lig maçında sahada olmamıştı. Göztepe’de de beklenen kadrodan farklı olarak sakatlıkları bulunan kaleci Lis’in yerine Arda Özçimen, İsmail Köybaşı’nın yerine de Nazım Sangare görev üstlendi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Trabzonspor taraftarları, tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Ligde beklenenden kötü bir sezona imza atan bordo-mavililer, yarı final maçında taraftarlarının desteğini aldı. Göztepe taraftarı da Trabzon deplasmanını yalnız bırakmadı ve misafir tribününde yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.

FİLİSTİN’E DESTEK

Trabzonspor taraftarları, Filistin’e destek amacıyla çeşitli pankartlar açtı. ‘Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil’, ‘Gazze’de Savaş yok, Soykırım var, Talan var, Zulüm var, Açlık var’ ve ‘Zulme Lanet, Gazze’ye Özgürlük’ yazılı pankartlar tribünlerde yer aldı.

ÜCRETSİZ MAÇ İMKANI

Trabzonspor Yönetim Kurulu, hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’yi anmak için “Yavru Fırtına” tribününün ismini “Mattia Ahmet Minguzzi” olarak değiştirdi. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar maçı ücretsiz izledi. Trabzonsporlu futbolcuların formalarının göğsünde çocukların çizdiği resimler sergilendi. TSYD Trabzon Şubesi’nin düzenlemesiyle basın mensuplarının eşleri ve çocukları da karşılaşmayı basın tribününden izleme fırsatı buldu.