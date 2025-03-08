Trabzonspor, Hatayspor’a Evinde Yenildi

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucu 2-1 olarak Hatayspor’un lehine sonuçlandı.

İKİNCİ YARI GOLLERİ VE POZİSYONLAR

49. dakikada Kerim Alıcı’nın Banza’ya müdahalesi sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasına işaret etti. Ancak VAR kontrolü sonrasında pozisyonu izleyen hakem, verilen penaltıyı iptal etti. 58. dakikada Trabzonspor’un sağdan kullandığı korner atışında Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 64. dakikada Sikan’ın pasıyla Zubkov kaleci Bekaj’la karşı karşıya kaldı, ancak vuruşu isabet bulmadı. 65. dakikada Massanga’nın ceza sahası dışından yaptığı sert şut, kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu ve maçta durum 1-2 oldu. 88. dakikada Draguş’un ceza sahasına ortasında, Lundstram vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Alper Akarsu, Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olarak görev yaptı. Trabzonspor takımında kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Sikan ve Banza mücadele etti. Yedekler arasında Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu Falcorelli ve Enis Destan yer aldı. Teknik direktörlük görevini ise Şenol Güneş üstlendi. Hatayspor ise Bekaj, Kerim Alıcı, Kilaman, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Fernandes ve Aboubakar ile sahaya çıktı. Yedek oyuncular Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Baran Sarka, Ali Yıldız, Okoronkwo ve Deniz Aksoy’dan oluştu. Murat Şahin teknik direktör olarak görev yaptı.

MAÇTAKİ GOLLER VE SARILAR

Hatayspor’dan Görkem Sağlam 22. dakikada, Massanga 65. dakikada gol atarak takımlarına katkı sağladı. Trabzonspor’un tek golü ise Zubkov’dan geldi ve bu gol maçın 42. dakikasında kaydedildi. Sarı kart gören oyuncular arasında Hatayspor’dan Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz ve Rui Pedro; Trabzonspor’dan Zubkov ile Okay Yokuşlu bulunuyor.