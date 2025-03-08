Trabzonspor-Hatayspor İlk Yarı Eşitliği

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Fernandes’in sağladığı ortada, Görkem Sağlam kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Hatayspor’u 1-0 öne geçirdi. İki dakika sonra, 24. dakikada Hüseyin Türkmen’in sağdan yaptığı ortada, Sikan’ın kafa vuruşu kaleci Bekaj’da kaldı.

İlk yarının son bölümünde, 42. dakikada Sikan’ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı güzel ortada, Zubkov kafa vuruşunu yaparak kaleciden dönen topu iyi takip etti ve yarım voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylece durum 1-1’e geldi.

HAKEMLER VE TAKIMLAR

Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor’un kadrosu ise şu şekilde: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Sikan ve Banza. Yedek oyuncuları: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Cham, Ozan Tufan, Falcorelli, Draguş ve Enis Destan. Teknik direktör: Şenol Güneş.

Hatayspor ise Bekaj, Kerim Alıcı, Kilaman, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Fernandes ve Aboubakar ile sahada yer aldı. Yedek oyuncuları: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Baran Sarka, Ali Yıldız, Okoronkwo, Pedro ve Deniz Aksoy. Teknik direktör: Murat Şahin.

GOLLER VE SARILAR

Goller: Görkem Sağlam (22. dk) (Hatayspor), Zubkov (42. dk) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kilaman, Calvo (Hatayspor), Zubkov (Trabzonspor)