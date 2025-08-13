Trabzonspor Hazırlıklara Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Trabzonspor, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun 2’nci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı. Bu akşam yapılan antrenmanla start veren bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalara Teknik direktör Fatih Tekke önderlik etti. Antrenmanın ilk kısmında ısınma çalışmaları yapıldı.

DÜZENLİ ANTRENMAN TAKVİMİ

Isınma çalışmalarının ardından, pas tekniklerinin üzerinde durulduğu bir bölüm gerçekleştirildi. Antrenman, iki grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de gerçekleştireceği bir antrenmanla sürdürecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Bordomavili ekipte, yarınki antrenman öncesinde Mustafa Eskihellaç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 17.00’deki antrenmanın ilk 20 dakikasının basın mensuplarına açık olacağı bildirildi.