Trabzonspor, Inter’i Yenerek Yarı Finalde

TRABZONSPOR YARI FİNALE YÜKSELDİ
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Inter’i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Maçın 38. dakikasında Oğuzhan Yılmaz’ın Cocchi’yi düşürmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Topalovic’in şutunda kaleci Erol Can, başarılı bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
77. dakikada Inter savunmasındaki hatayı değerlendiren Ekrem Terzi, topu önüne alarak ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece Trabzonspor, 1-0’lık üstünlük sağladı.
MAÇIN DETAYLARI
Hakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas Müller
Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibükoğlu, Salih Malkaçoğlu (Ömer Faruk Karahan dk. 86), Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Furkan Melikşah Özcan dk. 90+3), Abdurrahman Bayram (Ekrem Terzi dk. 76), Ömer Faruk Duymaz (Esat Yiğit Alkurt dk. 76)
Yedekler: Muhammetcan Aktaş, Oğuzhan Ertem, Mustafa Ateş, Yakuphan Sarıalioğlu, Turan Deniz Tuncer
Teknik Direktör: Eyüp Saka
İnter: Calligaris, Della Mora, Cocchi, Garonetti, Alexiou, Zanchetta, Venturini, Topalovic (Pinotti dk. 86), Giacomo de Pieri, Mosconi (Quieto dk. 70), Matteo Spinacce (Lavelli dk. 76)
Yedekler: Zamarian, Yvan Maye, Lamine Ballo, Filippo Cerpelletti, Thiago Romano, Alejandro Perez
Teknik Direktör: Andrea Zanchetta
Gol: Ekrem Terzi (dk. 77) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Ekrem Terzi (Trabzonspor), Spinacce, Mora (İnter) – TRABZON