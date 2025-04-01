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Trabzonspor-Inter Maçı Canlı Yayın Bilgileri

MAÇ DETAYLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan maç, saat 18.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. VIP tribünü hariç tüm girişler ücretsiz olacak. Eğer temsilcimiz Trabzonspor rakibini geçmeyi başarırsa, 25 Nisan’da İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek yarı finalde Salzburg (Avusturya) ile Olympiakos (Yunanistan) arasında oynanan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

TRABZONSPOR İNTER MAÇI GÜNÜ VE KANAL BİLGİLERİ

Trabzonspor ile Inter arasındaki UEFA Gençlik Ligi maçı, 1 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Maç, saat 17:00’de başlayacak ve TRT Spor ile UEFA.tv kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Trabzonspor ve Inter’in mücadele edeceği bu çeyrek final maçı, Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanacak.

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