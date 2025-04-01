Trabzonspor-İnter Maçı Detayları ve Yayını

MAÇ ZAMANI VE YAYIN DETAYLARI

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek olan karşılaşma 1 Nisan Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Maç, TRT Spor’dan canlı olarak izlenebilecek. Girişler VIP tribünü haricinde ücretsiz olacak. Temsilcimiz Trabzonspor, bu maçta rakibi Inter’i eleyebilirse, 25 Nisan’da İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak yarı finalde Salzburg (Avusturya) ile Olympiakos (Yunanistan) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

ZEYTİN DALLARI BİR ARAYA GELİYOR

Trabzonspor, Inter ile UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finalinde karşı karşıya gelecek. Zorlu rakiplerini eleyerek son sekiz takım arasına giren Trabzonspor, bu önemli maçta başarılı olmak için mücadele edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde tüm gözlerin üzerinde olacağı bu karşılaşma, genç futbolcular için de büyük bir fırsat sunuyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE HAZIRLIKLAR

Trabzonspor’un, Inter karşısında alacağı sonuç gelecekteki hedefleri açısından büyük bir değer taşıyor. Genç oyuncuların bu tür zorlu mücadelelerde yer alması, kulüp için önemli bir gelişim fırsatı. Eğer Trabzonspor bu maçı kazanırsa, Nyon’daki yarı finalde oynamak için büyük bir adım atmış olacak.