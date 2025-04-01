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Trabzonspor – Inter Maçı Ne Zaman?

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ’NDE MAÇ HEYECANI

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek olan maç, saat 18.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya VIP tribünü dışındaki girişler ücretsiz olacak. Temsilcimiz Trabzonspor, eğer rakibini elerse, 25 Nisan’da İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek yarı finalde Salzburg (Avusturya) ile Olympiakos (Yunanistan) arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

TRABZONSPOR İNTER MAÇI

Trabzonspor ile Inter arasındaki UEFA Gençlik Ligi maçı, 1 Nisan Salı günü oynanacak ve saat 17:00’de başlayacak. Şu an için hiç başlamamış olan Trabzonspor İnter maçı, Trabzon’daki Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. UEFA Gençlik Ligi’nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren Trabzonspor, İtalyan ekibi Inter ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu heyecanlı maç, TRT Spor ve UEFA.tv kanallarından izlenebilecek.

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