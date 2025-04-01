Trabzonspor-Inter Maçında Taraftar Rekoru Kırıldı

REKOR KIRAN TARAFTAR SAYISI

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor ile Inter karşı karşıya geldi ve bu heyecan verici müsabakada tribünlerde 40 bin 368 kişi yer aldı. Bordo-mavili taraftarlar, bu rakamla önemli bir başarı elde ederek rekor kırdı. Müsabakayı izleyen taraftar sayısının 40 bin 368 olarak belirlenmesi dikkat çekti.

KIRILAN ÖNCEKİ REKOR

Trabzonspor ile Inter arasında oynanan bu çeyrek final maçı, önceki rekoru geride bıraktı. Daha önce, 32 bin 510 taraftarın katıldığı Krasnodar ile Real Madrid arasındaki maç, daha yüksek bir katılım rekoruna sahipti. Trabzonspor taraftarlarının gösterdiği ilgi, bu maçı unutulmaz kıldı ve yeni bir rekor elde edilmesini sağladı.