Trabzonspor İskenderun’dan Bir Puanla Döndü

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BERABERLİK

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 2. haftasında Trabzonspor, İskenderunspor ile karşı karşıya geldi. Maç, 2-2 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor, bu karşılaşmada İskenderunspor’a konuk oldu.

MAÇIN ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk golü, 27. dakikada Muhammet Beşir’in kaydetmesiyle İskenderunspor’un 1-0 öne geçmesiyle geldi. İlk yarı 1-0’lık skorla tamamlandı. İkinci yarıya girildiğinde, 50. dakikada Batagov’un attığı golle Trabzonspor eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu. Ancak 55. dakikada Muhammet Beşir, İskenderunspor’u 2-1 öne geçirdi. Maçın 70. dakikasında Enis Destan, Trabzonspor adına tekrar beraberliği sağladı. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 4’e yükseltti, İskenderunspor ise puanını 2 yaptı.