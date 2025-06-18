Trabzonspor, Jandarma Komutanlığı’nı Ziyaret Etti

TRABZONSPOR YONETIMINDEN JANDARMAYA ZIYARET

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, Türk Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı yıl dönümünü kutlamak amacıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında; Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Sami Karaman, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Genel Sayman Derviş Köz ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk yer alıyor.

TOPLULUK SAMİMİ BİR ORTAMDA BULUŞUYOR

Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile buluşuyor. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşiyor ve Tuğgeneral Yakın’a çiçek ve bordo-mavili forma hediye ediliyor. Ziyaretin anısına Asbaşkan Zeyyat Kafkas, İl Jandarma Komutanlığı’nın geleneksel şeref defterini imzalayarak bu özel günü ölümsüzleştiriyor.