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Trabzonspor, Jandarma’yı Ziyaret Etti

TRABZONSPOR’DAN JANDARMA ZİYARETİ

Trabzonspor’un yöneticileri ve futbolcuları, Türk Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı yıl dönümü dolayısıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak, ayrıca A takım oyuncuları Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu yer aldı.

BİLGİ ALIMI VE HEDİYE TÖRENİ

Ziyaret sırasında heyet, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve jandarma personeli ile buluştu. Bordo-mavili ekip, komutanlık binasını gezerek jandarma teşkilatının faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaret esnasında Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzonspor heyetine çeşitli hediyeler sundu. Trabzonsporlu futbolcular ise Tuğgeneral Yakın’a üzerinde isimlerinin bulunduğu Trabzonspor forması hediye etti.

KUTLAMA VE ŞÜKRAN

Kulüpten yapılan açıklamada, “186 yıllık köklü geçmişiyle milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görev yapan tüm personeline şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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