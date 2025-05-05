Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇINDA EŞİTLİK SAĞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında zorlu bir maçta Kasımpaşa ile karşılaştı. Deplasmanda Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan bu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçta yaşanan hakem kararları, Bordo-mavili ekip tarafından eleştirildi.

TRABZONSPOR’DAN HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Trabzonspor, maçın 90. dakikasında Simon Banza’nın attığı ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görselini resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda “Yazıklar olsun!” ifadeleri yer aldı. Bu durum, Bordo-mavili taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. İşte Trabzonspor’un yaptığı o paylaşım;