Haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇINDA EŞİTLİK SAĞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında zorlu bir maçta Kasımpaşa ile karşılaştı. Deplasmanda Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan bu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçta yaşanan hakem kararları, Bordo-mavili ekip tarafından eleştirildi.

TRABZONSPOR’DAN HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Trabzonspor, maçın 90. dakikasında Simon Banza’nın attığı ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görselini resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda “Yazıklar olsun!” ifadeleri yer aldı. Bu durum, Bordo-mavili taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. İşte Trabzonspor’un yaptığı o paylaşım;

ÖNEMLİ

Haberler

Hıdırellez Nedeniyle Ziyaretçi Akını

Hıdırellez kutlamaları kapsamında Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret edenler, dualar edip denize dilek kağıtları bıraktı. Ziyaretçiler sahilde ateşten atladılar.
Haberler

ABD’nin Yeni Ankara Büyükelçisi Barrack Geldi

Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'deki ilk açıklamasında iki ülke arasındaki ilişkileri ve ittifakı güçlendirme niyetlerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.