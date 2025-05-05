Trabzonspor Kasımpaşa ile Beraber Kaldı

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ve Trabzonspor, 1-1’lik sonuçla berabere kaldı. Maç sonrasında Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçıyla ilgili görüşlerini aktardı. Tekke, “İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Biraz daha cesur olmalıyız. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR

Sözlerine devam eden Tekke, Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili, “İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir.” şeklinde yorum yaptı.

SAKATLIKLAR HAKKINDAKİ SON DURUM

Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic’in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyecekleri hakkında ise “Uğurcan ve Savic… O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli ve önemli oyuncular.” dedi.

JOHN LUNDSTRAM’IN AÇIKLAMALARI

Trabzonsporlu futbolcu John Lundstram, ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmalar hakkında “Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye’de oynayacağım ilk final olacak.” şeklinde duygularını ifade etti.