Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlanıyor

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun 2’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer, bu akşam gerçekleştirdikleri antrenmanla hazırlıklara giriş yaptı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı.

ISINMA ÇALIŞMALARI VE OYUN FORMATI

Antrenmanın başında oyuncular ısınma çalışması yaptı. Daha sonra pas çalışması ile devam eden idman, iki grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Trabzonspor, yarın saat 17.00’de yeni bir antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.

BASIN TOPLANTISI İLE SORULAR CEVAPLANACAK

Ayrıca bordo-mavili takımın oyuncusu Mustafa Eskihellaç, yarinki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.