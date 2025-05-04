Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Trabzonspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı deplasman maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul’a doğru yola çıktı. Bordo-mavililer, bugün saat 13.00’te gerçekleştirdikleri antrenmanda taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Takım, hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçak ile İstanbul’a hareket etti.

KADRODAKİ EKSİKLİKLER

Trabzonspor’un Kasımpaşa deplasmanı için oluşturduğu 21 kişilik kafilede şu oyuncular bulunmaktadır: Muhammet Taha Tepe, Erol Can, Muhammetcan Aktaş, Serdar Saatçi, Ali Şahin, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan ve Simon Banza. Ancak, sakatlıkları nedeniyle kaleci Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Folcarelli, Denis Draguş, Hüseyin Türkmen ve sarı kart cezalısı olan Pedro Malheiro, kafilede yer almıyor.