Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenman çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, önce ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın finali ise taktiksel çalışmalarla kapandı.

SON AŞAMALARDAYIZ

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de gerçekleştirecekleri antrenmanla son verecek. Bu çalışma, takımın maç öncesindeki son hazırlık aşamalarından biri olarak önem taşıyor.