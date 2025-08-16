Haberler

Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenman çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, önce ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın finali ise taktiksel çalışmalarla kapandı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de gerçekleştirecekleri antrenmanla son verecek. Bu çalışma, takımın maç öncesindeki son hazırlık aşamalarından biri olarak önem taşıyor.

Keban Festivali Renkli Etkinliklerle Sürdü

Keban ilçesinde gerçekleştirilen 5. Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde balık tutma, kano yarışları ve flyboard gösterileriyle heyecan dolu anlar yaşandı. Sanatçılar da konser verdi.
Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Başmakçı'da bir silahlı kavga sonucunda Y.E. yaşamını yitirdi. R.T. adlı şüpheli, olayın ardından kaçtı ve jandarma yakalama çalışmalarına başladı.

