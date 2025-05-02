Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen antrenmanında dinamik ısınmanın hemen ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Taktik Çalışmalar Üzerine Yoğunlaşılıyor

Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalara yoğunlaşan bordomavili takım, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor’un bu önemli maç için hazırlıkları büyük bir titizlikle sürüyor.