Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

KASIMPAŞA MAÇINA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun 2’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarına başladı. Takım, bu akşam yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçına yönelik çalışmalarını başlatmış oldu. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Isınma çalışması ile ilk bölümünü tamamlayan antrenman, pas çalışmasının ardından iki grup halinde yapılan dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MEDYA GÖRÜŞMESİ

Ayrıca, Trabzonspor’da Mustafa Eskihellaç, yarınki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 17.00’deki antrenmanın ilk 20 dakikalık kısmı, basın mensuplarına açık olarak gerçekleşecek.