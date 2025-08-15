Haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşti.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmanın ilk kısmında oyuncular, ısınma hareketleri yaptıktan sonra pas ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

