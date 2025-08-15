Haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in ikinci haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa için hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan bu maç öncesinde, takım bugün antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

BÜYÜK BİR SÜRPRİZ KUTLAMA

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00’de yapılacak antrenmanla Kasımpaşa maçına hazırlıklarına devam edecek. Antrenman öncesinde ise lojistik çalışanı Mustafa Altmışoğlu ile malzemeci Mustafa Küçük’e sürpriz bir doğum günü pastası kesildi. Teknik direktör Fatih Tekke, teknik ekip ve futbolcular da bu özel anı kutlayarak personelin doğum gününü eğlenceli bir şekilde geçirmesini sağladı.

Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaştı

Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda transferlerine devam ederken, Borevkovic yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak.

